Milan, oggi torna Ibrahimovic

MILANO – Dopo aver passato le ultime settimane ad allenarsi con l'Hammarby, club di cui è socio, Zlatan Ibrahimovic farà oggi rientro in Italia. Lo svedese, come da regolamento, osserverà 14 giorni di quarantena prima di tornare ad allenarsi sui campi di Milanello.