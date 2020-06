Milan, oggi arriva Kalulu: il profilo tecnico e i dettagli contrattuali

Milan, oggi arriva Kalulu

MILANO – L’idea di mercato del Milan è piuttosto chiara: acquistare giovani a basso costo per farli crescere, costruendo assieme a loro una squadra competitiva ad altissimi livelli. Si spiega con questa linea strategica, dunque, il primo acquisto dei rossoneri in questa stagione: si tratta di Pierre Kalulu, difensore 20enne arrivato dalle giovanili del Lione.

PROFILO TECNICO – Formatosi per l’appunto nel settore giovanile dell’OL (16 presenze in Youth League e capitano dell’U19), il francese non ha mai esordito in Prima Squadra, probabilmente più per un problema di natura contrattuale che di talento: “Se rinnoverà – affermava qualche tempo fa Juninho, DS del Lione – il prossimo anno sarà in prima squadra a giocarsi il posto da titolare”.

Kalulu, d’altronde, può contare su un’ottima duttilità in campo e avrebbe fatto molto comodo: terzino destro, ha svolto anche i ruoli di terzino sinistro e di difensore centrale. Tra le qualità principali troviamo la corsa, a Lione lo chiamano “il maratoneta” per la capacità di resistenza. Destro naturale, spesso si spinge in avanti per cross e assist.

DETTAGLI CONTRATTUALI – Kalulu, corteggiato anche dal Bayern Monaco, ha deciso di accettare la proposta rossonera, dopo essere stato costantemente seguito da Moncada e trattato da Maldini in persona. Il giovane francese è atteso in Italia nella giornata di oggi e sosterrà le visite mediche per i rossoneri, con cui poi firmerà un contratto di 5 anni.