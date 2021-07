News Milan – Si delinea il prossimo 11 rossonero: in attacco grandi novità

La campagna acquisti estiva ha ufficialmente aperto le danze. Sebbene le uniche ufficialità fin qui arrivate in casa Milan siano quelle dell'acquisto di Maignan e del riscatto di Tomori, ci sono tante trattative vicine al concludersi positivamente. Fra queste anche alcune su calciatori (trequartista) che farebbero fare un salto di qualità enorme alla rosa di Pioli. Vediamo insieme, considerando i colpi in dirittura d'arrivo, come potrebbe schierarsi il Diavolo nella prossima stagione<<<