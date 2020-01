Milan, novità importanti sulla cessione di Piatek: le ultime

Milan, le ultime sulla cessione di Piatek

MILANO – Nella nottata appena trascorsa, si è diffusa la voce di un possibile accordo, con visite mediche già fissate entro 48 ore, tra il Milan e il Tottenham per Krzysztof Piatek sulla base di un trasferimento definitivo a 28 milioni di sterline, circa 33 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, non ci sarebbe alcun accordo tra le due società né una proposta ufficiale da parte degli Spurs; ciò che è certo è che Mourinho sia interessato all’attaccante polacco per sostituire l’infortunato Kane. Su Piatek resta vigile anche l’Aston Villa. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live