Milan, non solo Ibra: presto i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

Milan, il punto sui rinnovi

MILANO – Nonostante la firma tardi ad arrivare, il Milan è piuttosto tranquillo sul fronte Zlatan Ibrahimovic; lo svedese, a meno di clamorosi ribaltoni, rinnoverà con il club rossonero per un altro anno a 5-6 milioni di euro a stagione più bonus.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, presto i dirigenti rossoneri affronteranno anche i prolungamenti di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, i cui contratti scadono entrambi il 30 giugno 2021. L’agente del turco è in arrivo a Milano nei prossimi giorni, mentre con Raiola si parlerà in occasione del rinnovo di Ibrahimovic. La sensazione, comunque, è che entrambi vogliano rinnovare e rimanere a lungo al Milan. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live