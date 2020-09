Milan, non risulta la richiesta di 10 milioni di Raiola per Donnarumma

Milan, le ultime su Donnarumma

MILANO – Così come già riportato ieri dalla nostra redazione, sembrerebbe non corrispondere a verità l’indiscrezione secondo la quale Gigio Donnarumma, tramite il suo agente Mino Raiola, avrebbe chiesto al Milan 10 milioni di euro a stagione per rinnovare con il club rossonero.

Lo ha confermato anche Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”: “Non risulta che lato Raiola si siano fatte richieste da 10 milioni all’anno, non si è proprio affrontato il tema economico. Dopo il rinnovo di Ibra il Milan e Raiola non hanno mai parlato di Donnarumma, probabilmente lo faranno a fine mercato. Tutta questa negatività oggi non ha ragion d’essere. Le richieste potranno essere esagerate quando effettivamente verrano fatte, ad oggi non si è mai parlato di Donnarumma con Raiola”.