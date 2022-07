News Milan / Poteva arrivare 4 anni fa, ora Maldini lo prende per 20 milioni

Charles De Ketelaere è stato da tempo designato come nuovo numero 10 della Prima Squadra di Milano, in via di definizione l'operazione che porterà il talento belga alla corte di Pioli. Con l'arrivo del fantasista del Bruges si chiuderà il mercato in attacco dei rossoneri? Niente affatto. Il Milan vorrebbe rinforzare ulteriormente il reparto offensivo e viste le difficoltà ad arrivare ai nomi di cui vi stiamo parlando da tempo,si starebbe pensando ad un profilo alternativo, già vicino ad approdare in Italia qualche anno fa<<<