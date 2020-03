Milan, nessuno come Castillejo in Europa: il dato da record

Milan, il record di Castillejo

MILANO – Secondo quanto riportato dal portale di statistica WhoScored, Samu Castillejo è primo in Europa (nei 5 maggiori campionati europei) per occasioni da goal create. Sono ben 31, infatti, le azioni pericolose create dall’esterno spagnolo del Milan, nonostante il 7 rossonero abbia all’attivo soltanto un goal (in Coppa Italia contro la SPAL) e due assist in 23 partite giocate in stagione. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live