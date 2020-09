Milan, muro viola per Milenkovic ma Maldini non mollerà

Milan, muro viola per Milenkovic

MILANO – Le richieste di Pioli sono chiare: al Milan serve urgentemente un difensore centrale di livello. Nei piani rossoneri, a tal proposito, c’è il nome forte di Nikola Milenkovic, numero 4 serbo in forza alla Fiorentina; la dirigenza viola, però, non sembra avere alcuna intenzione di cedere il classe 1997, come confermato in conferenza stampa dal patron Commisso: “Non si vende, rimane qui a costo che vada a scadenza. Dev’essere un esempio per tutti”. Per lui la viola chiede 40 milioni, anche se sembra più logico trattare sui 25.