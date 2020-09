Milan-Monza, il migliore in campo: Calabria è in forma

Milan-Monza, il migliore in campo è Calabria

MILANO – Il migliore in campo della sfida tra Milan e Monza, amichevole giocata ieri sera a San Siro, è Davide Calabria. Il terzino rossonero, oltre ad aver sbloccato il match al quinto minuto con un goal di pregevole fattura, ha disputato una prova di sostanza, mettendo in mostra la sua forma fisica e concedendo anche qualche lusso tecnico (come il tunnel a Barillà). La concorrenza di Kalulu e Conti e le voci di mercato sembra gli stiano facendo bene.