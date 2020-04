Milan, missione “salva Donnarumma”: tutti i dettagli

Milan, il piano per Donnarumma

MILANO – Missione “Salva Donnarumma”. L’abbiamo definita così la strategia del Milan per trattenere in rossonero Gigio, evitando che il portiere classe 1999 venga ceduto nel prossimo mercato estivo ad un prezzo ridotto sia a causa del coronavirus che della scadenza del suo contratto a giugno 2021.

É, di fatto, impensabile che si arrivi alla cessione a parametro zero nel prossimo anno. Ciò che ne consegue è che, nelle prossime settimane, dirigenza rossonera e entourage del calciatore si incontreranno per definire i nuovi accordi. Il Milan, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, potrebbe proporre al giocatore un contratto più breve (magari di un solo anno, quindi fino al 2022), con uno stipendio leggermente inferiore a quello attuale (5 milioni netti di euro rispetto ai 6 attuali), ma con un bonus importante per la Champions. All'offerta economica, va aggiunto senz'altro il desiderio evidente di Donnarumma di restare ancora al Milan, la sua squadra del cuore e che, insieme a lui e alle sue parate miracolose, vorrebbe al più presto tornare grande.