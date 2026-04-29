Mancano ancora quattro partite al termine della stagione, poi sarà il momento del mercato. Tuttavia alcune situazioni stanno già prendendo piede. Il diktat in vista della prossima campagna estiva è quello di rafforzare la rosa per renderla più competitiva. Mister Massimiliano Allegri verrà confermato anche per la prossima stagione e nei dialoghi con la dirigenza ha già fatto capire di volere delle garanzie dal punto di vista tecnico. Serve qualche intervento mirato, per far sì che il Milan possa il prossimo anno competere per lo Scudetto e fare anche un bel cammino in Champions.

La qualificazione in Champions in particolare, se il Milan riuscirà ad ipotecarla in queste ultime quattro gare, richiederà per forza di cose una rosa più ampia così da consentire di giocare più competizioni. Tuttavia, come ogni campagna acquisti che si rispetti, non ci aspettiamo soltanto acquisti: ci saranno di sicuro anche delle cessioni. In particolare, secondo la nostra analisi, saranno all’incirca 5-6 i giocatori della rosa attuale indiziati per salutare a fine stagione.

Le possibili cessioni: due per reparto con le valigie in mano

Il reparto più da rivoluzionare, si sa, è l’attacco.non è una vera e propria cessione perché non verrà riscattato e farà ritorno al West Ham. Per quanto riguarda invece gli altri ci sono parecchi dubbi. Pulisic e Leao, sebbene abbiano traballato parecchio negli ultimi mesi a livello di prestazioni, non ci aspettiamo possano essere ceduti, o quantomeno non partono come cedibili.

Discorso diverso per Gimenez e Nkunku. Anche su di loro regna molta incertezza, ma in questo caso ci aspettiamo che possano essere ascoltate offerte, a patto di non registrare una minusvalenza a bilancio. Prevediamo che almeno uno dei due possa essere ceduto. Nkunku, arrivato in estate, non ha convinto, o quantomeno solo a tratti. Ultimamente Allegri lo ha fatto partire sempre dalla panchina: troppo poco per un giocatore che è costato ben 42 milioni. Nel caso di Gimenez la situazione è simile: arrivato nel gennaio 2025 per 30 milioni, non è ancora riuscito ad imporsi. C’è da dire che quest’anno è stato anche parecchio sfortunato con l’infortunio alla caviglia e la conseguente operazione che l’ha tenuto fuori 6 mesi.

Passando invece al centrocampo, quello che secondo noi è il più probabile partente è Loftus-Cheek. 30 anni, ingaggio abbastanza pesante di circa 4 milioni e scadenza a giugno 2027. Difficilmente verrà rinnovato e per questo prevediamo che si cercherà di cederlo, così da evitare una partenza a zero. Nel suo caso hanno pesato parecchio le fragilità a livello fisico e una certa discontinuità in campo.

Altro nome è quello di Fofana, ma è un discorso un po’ diverso. Quest’anno il francese ha giocato titolare, non sarà inserito nella lista delle cessioni vere e proprie, ma dà l’idea di essere uno di quei giocatori per cui si potrebbero ascoltare offerte e lasciarlo partire senza troppi rimpianti alla cifra giusta. Fofana ha infatti parecchio mercato e potrebbe essere il sacrificato per finanziare il mercato in entrata.

Il problema principale che riguarda Fofana è il fatto che probabilmente non ha le caratteristiche per fare la mezzala: è più un mediano. Ma Allegri in quel ruolo preferisce di solito schierare un giocatore tipo regista. Per questo anche Fofana stesso, consapevole di quale sia il ruolo in cui rende al meglio, potrebbe spingere per partire.

Passando infine alla difesa, discorso abbastanza facile: i partenti dovrebbero essere due. Il primo è sicuramente Odogu, ma la sua partenza sarà soltanto in prestito per poi tornare al Milan quando sarà maggiormente pronto. È un prospetto su cui il club ha investito l’estate scorsa, ma Allegri probabilmente non l’ha ritenuto all’altezza del livello della prima squadra, dato che non l’ha mai fatto giocare. Il fatto è che non può stare un altro anno in panchina: ha bisogno di minuti e il Milan gli cercherà una sistemazione.

L’altro dovrebbe essere Estupinan, un vero e proprio flop. Uno degli acquisti sbagliati nella campagna acquisti estiva scorsa, non ha reso come da aspettative, tanto che il posto da titolare se l’è preso il giovane Bartesaghi. Probabilmente verrà acquistato un nuovo terzino/esterno sinistro ed Estupinan dovrebbe salutare.

A questa analisi sui possibili partenti bisogna poi aggiungere quei giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti ma che non saranno riscattati e finiranno dritti sulla lista dei partenti: sicuri Musah e Bennacer, molto probabile anche Terracciano.