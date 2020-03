Milan, Maldini resterà solo fino al termine della stagione: il motivo

Milan, andrà via anche Maldini

MILANO – Come riportato da Tuttosport, pare già segnato il destino di Paolo Maldini. L’attuale direttore dell’area tecnica rossonera, infatti, lascerà con molta probabilità il Milan a fine stagione, restando in questi mesi nella dirigenza solo per senso di responsabilità e amore per il club. Sono troppe le frizioni con i vertici di Elliott, appesantite dalla scelta di Rangnick che lo stesso Maldini ha definito “profilo non da Milan”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live