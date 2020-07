Milan, Maldini informato da Gazidis su Rangnick: e ora?

Milan, Maldini informato

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ruolo di Maldini torna in bilico dopo che Gazidis ha informato l'ex capitano dell'arrivo di Rangnick. "Rangnick – riporta la Rosea – vorrà occuparsi in prima persona della scelta dei giocatori, togliendo di fatto a Paolo le mansioni di direttore tecnico. La società lo vorrebbe trattenerlo, ma l'ex capitano difficilmente accetterà un ruolo di rappresentanza: ha sempre ribadito di volere un impegno operativo. La sua storia con il Milan sembra dunque ai titoli di coda. La stagione in corso non verrà turbata con annunci riguardanti il prossimo anno: tutti conoscono la situazione, ma diventerà ufficiale solo a giochi fermi".