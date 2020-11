Milan-Lille, il peggiore in campo: Castillejo malissimo

Milan-Lille, il peggiore in campo è Castillejo

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Lille, vinta per 0 a 3 a San Siro dai francesi, è Samu Castillejo. L’esterno spagnolo, schierato a destra nel tridente dei trequartisti alle spalle di Ibrahimovic, non ha combinato niente di nuovo, perdendo diversi palloni e non trovando mai la giocata giusta.

Inizio di stagione pessimo per lui; partita pessima, comunque, anche per tanti rossoneri.