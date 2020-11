Milan-Lille, il migliore in campo: si salva solo Bennacer

Milan-Lille, il migliore in campo è Bennacer

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Lille, vinta per 0 a 3 dai francesi, è

Il centrocampista algerino, entrato nella ripresa al posto di Tonali, è mancato tanto ai rossoneri sia in fase di copertura preventiva che in quella d’impostazione: in certe partite non si può (ancora) fare a meno di lui.

Al suo ingresso, nonostante il match fosse già andato, si è vista la didderenza.