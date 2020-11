Milan-Lille: gli episodi del match di San Siro

MILANO – Il Milan torna in campo dopo la vittoria in trasferta di Udine in Europa League. Va in scena la terza sfida di Europa League contro il Lille. Primo tempo povero di emozioni, se non per la grande ingenuità di capitan Romagnoli che spinge, seppur lievemente, un avversario sugli sviluppi di una rimessa laterale, causando così un calcio di rigore. Penalty poi trasformato al 21esimo da Yazici. Lenta la manovra rossonera che non riesce mai a creare particolari problemi dalle parti dell’estremo difensore francese. Nel corso del secondo tempo i rossoneri effettuano subito due cambi: dentro Calhanoglu e Leao al posto di due spenti Castillejo e Krunic. Ad innizio ripresa però il Milan non rieece a cambiare il ritmo della partita e al 53esimo, complice un errore di Donnrumma, il Lille raddoppia sempre con Yazici. Proprio questo, 4 minuti dopo fa tripletta, bene infilandosi fra i due centrali difensivi rossoneri. Al 61esimo minuto due cambi, dentro Bennacer e Rebic e fuori Ibrahomovic e Tonali. Al 64esimo primo mini-squillo rossonero con Diaz che serve Rebic in profonndità, ma è pronta la risposta del portiere del Lille. Il Milan prova senza successo nel resto della partita a rendersi pericoloso, ma la serata è storta e finisce 0-3.