Milan, le ultime verso lo Sparta Praga: Pioli farà turn over

Milan, le ultime

MILANO – Dopo il primo pareggio stagionale in campionato contro la Roma, Stefano Pioli darà modo a molti dei suoi titolari di rifiatare. Contro lo Sparta Praga, dunque, spazio a diversi cambiamenti: non nel modulo, che resterà il 4-2-3-1, ma negli interpreti. Confermato Tatarusanu in porta e tre quarti di difesa, completata da Dalot a sinistra al posto di Theo Hernandez. I due mediani saranno Bennacer e Tonali con Kessie a riposo, mentre saranno chiesti gli straordinari a Ibrahimovic; dietro di lui agiranno Castillejo, Krunic e Brahim Diaz.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli