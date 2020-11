Milan, le ultime verso il Lille: Pioli opta per 5 cambi

Milan, le ultime verso il Lille

MILANO – Stefano Pioli, per la terza partita di Europa League, opterà per un turn over abbastanza corposo. Non cambierà il modulo, con il solito 4-2-3-1 e la solita difesa, se non per l’avvicendamento tra Calabria e Dalot sulla destra: giocherà il portoghese. Al fianco di Kessie a centrocampo giocherà Tonali, mentre dietro Ibrahimovic agiranno Castillejo, Krunic e Brahim Diaz. Panchina per Rebic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli; Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli