Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma: c’è ottimismo

Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

MILANO – Per quanto riguarda il rinnovo di Gigio Donnarumma dalle parte di via Aldo Rossi filtra grande ottimismo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i contatti con Mino Raiola, agente del numero 99, vanno avanti e sono continui. ‘Non ci sono perturbazioni all’orizzonte’, anche perché la dirigenza rossonera si è avvicinata, con un’offerta importante, alle richieste del potente agente olandese.

Resta da trovare, invece, una soluzione sulla clausola rescissoria, il vero tema della discordia. Raiola vorrebbe inserire la clausola, legata alla qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan ha altre idee, vorrebbe riuscire a trattenere l’estremo difensore il più a lungo possibile in rossonero. E soprattutto non contempla alcun tipo di cessione in questo caso.

L’entusiasmo a Milanello e l’aria positiva che si avverte attorno al Milan sono ulteriori spinte verso il prolungamento. Così entro Natale potrebbe arrivare la firma sul rinnovo fino al 2024 con adeguamento salariale per Gigio.