Milan, l’attesa di Rodriguez blocca anche Robinson: i dettagli

MILANO – Nonostante la federazione turca abbia ufficialmente concesso il suo via livera, per ora il Fenerbahce non ha ancora presentato la sua offerta ufficiale al Milan per Ricardo Rodriguez. Tutto fermo quindi per il passaggio dello svizzero in Turchia e questo blocca anche il possibile arrivo in rossonero del suo sostituto, cioè Antonee Robinson del Wigan. Si tratta calciatore giovane e di grande prospettiva. Un mancino naturale che, secondo i giudizi dei talent-scout del Milan, potrebbe seguire le orme di Theo Hernandez, viste le molte cose in comune con il francese.