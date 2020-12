Milan, la difesa va completata a gennaio… non contando Musacchio

Milan, i nomi in difesa

MILANO – A pochi giorni dall’inizio del calciomercato invernale ogni squadra si sta attrezzando per inseguire le sue priorità. Il Milan, da questo punto di vista, deve assolutamente colmare le mancanze in difesa: Alessio Romagnoli e Simon Kjaer sono i titolari, con Matteo Gabbia (che rientrerà solo da febbraio in poi) e Pierre Kalulu prime alternative e Leo Duarte e Mateo Musacchio che sono, di fatto, fuori rosa. Bisognerà, dunque, trovare un rinforzo all’altezza, che segua il diktat societario di giovane forte e di talento e che sia adatto al perfetto meccanismo tecnico-tattico messo in mostra da Stefano Pioli.

La situazione sul mercato in entrata potrebbe complicarsi con quello in uscita. Sono di ieri – e importanti – le dichiarazioni di Marcelo Lombilla, agente di Mateo Musacchio, a calciomercato.com: “É una situazione strana e incerta per tutti, non capisco questo trattamento quando lui ha dato tutto per la squadra ed ha anche giocato con delle infiltrazioni, su richieste del tecnico e questo gli è costato un infortunio. Però il calcio è cosi, Pioli era licenziato e ora sembra Guardiola. La vita è così, bisogna aspettare le opportunità. Musacchio sta vivendo questa situazione come un professionista. Aiutando e incitando i suoi compagni per l’obiettivo più importante che è quello di stare il più in alto possibile. Non ha mai creato problemi in 13 anni di carriera in Europa e non sarà mai diverso. Ama il Milan dal primo giorno e continua ad amarlo con tutto se stesso”.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport tra gli obiettivi di Paolo Maldini e di Frederic Massara sta avanzando con forza negli ultimi giorni la candidatura di Mohamed Simakan, il quale ha sorpassato quelle di Ozan Kabak e Matteo Lovato; il francese dello Strasburgo in prima fila in vista degli affari di gennaio: il nome forte per la difesa adesso è il suo.