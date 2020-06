Milan, Kjaer recuperato per la Roma: sarà titolare con Romagnoli?

Milan, Kjaer recuperato

MILANO – Da Milanello, precisamente dalla zona infermeria, arrivano finalmente ottime notizie. Sia Zlatan Ibrahimovic che Simon Kjaer, infatti, si sono allenati ieri in gruppo e saranno a disposizione di Stefano Pioli per il match di domani a San Siro contro la Roma.

“Sto bene, voglio sempre dare il massimo per tornare in condizione e farò di tutto per esserci nella prossima partita”. Il difensore danese, dunque, ha smaltito gran parte del problema muscolare accusato contro il Lecce e sarà titolare contro gli ex compagni in giallorosso al fianco di Romagnoli. Panchina per l’unico altro centrale disponibile, Matteo Gabbia. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live