Milan, Kjaer non ci sarà a Firenze: i tempi di recupero

Milan, i tempi di recupero di Kjaer

MILANO – Dopo l’infortunio subito nel finale di primo tempo contro il Torino, Simon Kjaer ha effettuato gli esami di rito per capire l’entità del suo stop. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il danese è confermata la lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Il 24 rossonero, dunque, salterà sicuramente la trasferta di Firenze, con i tempi di recupero che si attestano in una decina di giorni. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live