Milan-Juventus, statistiche e curiosità dal 4 a 2 di San Siro

Milan-Juventus, statistiche e curiosità

MILANO – (fonte: acmilan.com) Una vittoria meritata, arrivata in rimonta. Dopo soli tre giorni, il Milan si regala il secondo successo consecutivo contro una big. Lazio sabato, Juventus stasera. Sei punti per continuare ad inseguire l’Europa. Una gara decisa nella ripresa, grazie ai gol di Ibrahimović, Kessie, Leão e Rebić. Un 4-2 netto, da analizzare attraverso 5 numeri:

1- Il Milan non segnava quattro gol alla Juventus in Serie A da marzo 1989 (4-0).

2- I rossoneri non vincevano un incontro di Serie A dopo essere andato in svantaggio di due gol da ottobre 2016 (4-3 contro il Sassuolo).

3- Zlatan Ibrahimović ha preso parte a otto gol in nove gare da titolare con il Milan in questa Serie A (cinque reti, tre assist).

4- Era da gennaio 2013 che il Milan non segnava almeno due gol in cinque gare di fila in Serie A.

5- Per la prima volta in Serie A, Ante Rebić ha sia segnato che servito un assist.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live