Milan-Juventus, la moviola: l’interpretazione sul rigore di Bonucci

Milan-Juventus, la moviola

MILANO – La moviola della sfida tra Milan e Juventus, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A, arbitrata dal sig. Guida di Torre Annunziata e terminata 4 a 2 per i rossoneri.

Minuto 32: nella punizione che ne scaturisce, Ibrahimovic allontana venendo quasi a contatto con il volto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese si tocca il capo, ma per l’arbitro non c’è rigore, cosa confermata anche dal silent check del VAR. Decisione corretta perché Ronaldo si tuffa e Ibra fa di tutto per evitare il contatto, comunque inevitabile.

Minuto 47: a segno il Milan con Ibrahimovic che è freddissimo davanti a Szczesny dopo l’assist di Paquetà. Lo svedese però è oltre Rugani e l’arbitro chiama l’offside dell’ex di turno.

Minuto 59: Rebic si inserisce sul cross di Theo Hernandez, tocca col petto e il pallone viene deviato da Bonucci col braccio. Con le attuali regole il rigore è corretto, perché Bonucci ha il braccio che amplia il volume del suo corpo.

Minuto 90+5: gol di Ronaldo in pieno recupero, ma era nettamente in fuorigioco.

