Milan-Juventus, il peggiore in campo: indecisioni per Romagnoli

Milan-Juventus, il migliore in campo è Kessie

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Juventus è Alessio Romagnoli. La prestazione del capitano rossonero, infatti, è profondamente macchiata dalle due indecisioni in entrambi i goal della Juventus: prima non ha chiuso con convinzione Rabiot lasciandogli lo spazio all'interno per calciare, poi non comunica adeguatamente con Kjaer, scontrandosi con lui, sul raddoppio di Cristiano Ronaldo.