News Milan / Closing Investcorp, che succede? C’è un imprevisto

Per il Milan di Stefano Pioli è un momento cruciale della stagione. Il sogno scudetto, numeri alla mano, è diventato un obiettivo e le prossime partite saranno sempre più decisive. Se è vero che i risultati del campo parleranno molto per il futuro dei rossoneri, resta ancora viva la questione del futuro societario del club di Via Aldo Rossi.