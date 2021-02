Milan-Inter, Kessie: “Il derby lo vinciamo noi. Rigore? Lo tira Ibra”

MILANO – Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul derby di domani contro l’Inter.

SUL SOPRANNOME: “Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno detto che non si poteva e ho risposto, che problema c’è? Sono il nuovo a.d.del Milan. A me piacciono gli scherzi. Logicamente so di non essere un presidente“.

SUL PRIMO PERIODO AL MILAN: “Beh, il Milan mi ha preso, segno che in me vedeva qualcosa. Però giocare nel Milan non è facile, e poi è arrivato un nuovo allenatore che chiedeva cose che bisognava capire. C’è voluto del tempo, non soltanto a me. Quando arriva un tecnico differente, vuol dire che il momento è complicato. A maggior ragione bisogna metterci tanta attenzione».

SUL NUOVO RUOLO: “Se mi piace? Quando vinciamo sì. Si lavora per andare avanti e io lo faccio tutti i giorni per diventare un centrocampista migliore. Il mio idolo è Yaya Tourè”.

CHI TOGLIEREBBE ALL’INTER: “Nessuno. Se vinciamo con le squadre al completo è più bello ed è meglio per lo spettacolo. Saranno decisivi tutti i giocatori».

SU IBRAHIMOVIC: “Da un punto di vista tecnico è insuperabile e come compagno ti dà sempre qualcosa in più. Ci mette sempre la faccia, non succede spesso di trovare campioni con questa personalità. Mi ruba la leadership? Con tutto quello che ha vinto mi pare logico».

SULLO SCUDETTO: “Mancano ancora tante partite. E sembra che ci siano tante difficoltà, ma il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica. Perché siamo un gruppo che è cresciuto nelle difficoltà, lavoriamo sodo e crediamo nello scudetto. In Italia, ormai lo sanno tutti, puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima in classifica. Fasciarsi la testa non serve”.

SE CI FOSSE UN RIGORE…: “Lo tira Ibra. E Zlatan sarà contento del risultato”.