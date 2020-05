Milan, infortunio Ibrahimovic: la ricostruzione e i dettagli

Milan, le ultime su Ibrahimovic

MILANO – Non è stata ancora decisa la data per la ripartenza della Serie A [CLICCA QUI per le ultime], ma i tifosi del Milan già iniziano a tremare. Nella giornata di ieri, infatti, Zlatan Ibrahimovic si è fermato in allenamento e per lui si teme un lungo stop che ne comprometta definitivamente la stagione. Lo svedese aveva ribaltato, con il suo arrivo a gennaio, l’annata deludente dei rossoneri e ricominciare senza di lui potrebbe essere deleterio per gli obiettivi milanisti.

I DETTAGLI – Dopo un allungo per ricevere palla da un compagno, Ibra si accascia a terra. Si parla in un primo momento di rottura del tendine d’Achille, ma, secondo quanto confermato anche dalla redazione de ilMilanista.it, dovrebbe trattarsi di una lesione o stiramento al polpaccio: “Dopo – racconta Peppe Di Stefano di SkySport – essersi fermato nel corso dell’allenamento, è stato prelevato da un caddy direttamente dal campo. Dopo la doccia, Ibra lo abbiamo visto zoppicare anche se senza stampelle”.

I TEMPI DI RECUPERO – In caso di rottura del tendine d’Achille, ovviamente, si teme per la carriera dello svedese, ma, se venisse confermata la lesione muscolare, Ibrahimovic potrebbe star fuori per almeno un mese, tentando un disperato recupero per l’ultimissima parte di stagione. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live