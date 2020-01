Milan, incontro positivo col Barcellona per Todibo: i dettagli

Milan, incontro positivo per Todibo

MILANO – Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, risulta essere stato positivo l’incontro tra il Milan e il Barcellona per il trasferimento in rossonero di Jean-Clair Todibo. Massara, questa mattina a Milanello, è tornato, infatti, con il sì del difensore all’approdo in rossonero. Adesso si lavorerà con il Barcellona per trovare la formula che accontenti tutte e tre le parti in causa e l’intermediario dell’operazione è già al lavoro.

FORMULA – Con la chiusura totale del Milan al prestito secco, il Barcellona ha aperto le porte al trasferimento temporaneo con diritto di riscatto; il club blaugrana, d’altronde, il club non ha intenzione di scaricarlo ma di dare a Todibo un’opportunità di mettersi in mostra, giocare con continuità e capire se il suo percorso professionale potrà essere con il Milan oppure con il Barcellona. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live