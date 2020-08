Milan, il rinnovo di Donnarumma arriverà dopo la chiusura del mercato

Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

MILANO – Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la questione relativa al rinnovo con il Milan di Gianluigi Donnarumma verrà affrontata alla fine del mercato. La trattativa, infatti, è in stato avanzato e, al momento, non ci sono dubbi che il suo esito sarà positivo, con la sola ipotesi di una clausola risolutoria con una percentuale a favore del suo agente Mino Raiola da discutere. Priorità, dunque, verrà data ad altre situazioni per poi discutere quella del portiere rossonero dopo il 5 ottobre. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live