Milan, il poker di Rangnick: Tonali, Szoboszlai, Schick e Rashica

Milan, ecco il poker di Rangnick

MILANO – Il momento positivo del Milan sul campo potrebbe avere delle ripercussioni anche sul calciomercato rossonero, con un entusiasmo e una fiducia crescente che, certamente, gioverebbero al piano di rilancio che ha in mente Gazidis.

La strategia di Rangninck

Come è noto, esso sarà affidato a Ralf Rangnick, il quale, con ogni probabilità, arriverà al Milan il 3 agosto prendendo la poltrona da allenatore e da direttore sportivo. La strategia è, dunque, chiara: regalarsi una squadra giovane, di talento, ambiziosa: alcuni calciatori che corrispondono a tali caratteristiche sono già presenti (Rafael Leao in primis), altri saranno acquistati sul mercato.

Tonali e Szoboszlai a centrocampo

Tra gli obiettivi di mercato c’è Sandro Tonali, uno dei migliori prospetti del nostro calcio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter resta in vantaggio, ma non ha formalizzato l’offerta al Brescia e il Milan sembra avere tutte le carte in regola per inserirsi seriamente nella corsa al centrocampista classe 2000. Sempre a centrocampo, occhio a Szoboszlai, il quale continua a inondare di like le notizie social sulle vittorie della squadra di Pioli. È di proprietà del Salisburgo e Rangnick è il suo mentore: la trattativa può entrare nel vivo.

Schick e Rashica in attacco

Anche in attacco si muove qualcosa, con Rangnick che corteggia Schick con un'offerta da 20 milioni di euro in su che potrebbe convincere la Roma, club proprietario del cartellino non riscattato dal Lipsia, e Rashica, classe 1996 kosovaro del Werder Brema per il quale servono 20 milioni.