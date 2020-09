Milan, il motivo della maglia da trasferta è ispirato al Museo Mudec

Milan

MILANO – PUMA e AC Milan hanno svelato oggi il nuovo Away kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili per la stagione 2020/21. La fonte d’ispirazione, in linea con il tema degli altri kit creati da PUMA, è il famoso museo milanese MUDEC – Museo delle Culture.

Milano è una città ricca di cultura e storia; è una città glamour e creativa, sede di alcune delle architetture più incredibili al mondo. Per celebrare l’essenza e questo patrimonio della città, il nuovo Away kit omaggia il MUDEC integrando nella maglia bianca il famoso pattern architettonico del museo.

Il MUDEC è un museo e un centro espositivo dedicato alla ricerca e comprensione delle culture del mondo. Il museo ospita incredibili opere e manufatti provenienti da tutto il mondo, fornendo una rappresentazione delle diverse culture di ogni continente.