Milan, il futuro chiama: Rafael Leao simbolo del progetto Rangnick

Milan, il futuro chiama

MILANO – Il momento positivo del Milan sul campo potrebbe avere delle ripercussioni anche sul calciomercato rossonero, con un entusiasmo e una fiducia crescente che, certamente, gioverebbero al piano di rilancio che ha in mente Gazidis.

Come è noto, esso sarà affidato a Ralf Rangnick, il quale, con ogni probabilità, arriverà al Milan il 3 agosto prendendo la poltrona da allenatore e da direttore sportivo. La strategia è, dunque, chiara: regalarsi una squadra giovane, di talento, ambiziosa: alcuni calciatori che corrispondono a tali caratteristiche sono già presenti (Rafael Leao in primis), altri saranno acquistati sul mercato.