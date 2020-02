Milan, il bilancio vede la luce: risparmiato un tesoretto da 80 milioni

MILANO – Maldini e Boban forse ci hanno visto lungo. Guardando i dati finali di questo mercato invernale, emerge come la squadra rossonera dalle cessioni effettuate risparmierà sino al termine della stagione 12,77 milioni di ingaggi lordi (Piatek 1,57, Borini 2,1, Reina 2,62, Suso 2,62, Rodriguez 1,83, Caldara 1,92) rispetto ai costi di gestione preventivati ad inizio stagione. Una cifra superiore rispetto a quella investita per i nuovi acquisti, dove l’esborso più significativo è quello per Ibrahimovic (5,25 milioni di stipendio lordo) con gli ingressi “piccoli” di Kjaer (0,87), Begovic (0,87) e Laxalt (1,5)

Suso è stato poi ceduto al Siviglia per 21 milioni più 3 di bonus, mentre il trasferimento di Krzysztof Piatek all’Herta Berlino ha portato ben 28 milioni nelle casse milaniste. E nel caso dello spagnolo si tratta anche di una piena e totale plusvalenza, essendo giunto a parametro zero nel 2016. Insomma, le casse del Milan di certo ne giovano, con un occhio anche al mercato estivo, lontano solo qualche mese, ma già, probabilmente nella testa di Maldini e Boban.