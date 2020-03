Milan, Ibrahimovic torna in Svezia in attesa del colloquio con Gazidis

Milan, Ibrahimovic torna in Svezia

MILANO – Prima che le regole del traffico aereo diventino ancora più stringenti, Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno nella sua Svezia con un volo da Milano; l’idea del 21 rossonero, infatti, è quella di sfruttare questa pausa forzata per valutare bene la situazione e schiarirsi le idee, in compagnia della sua famiglia.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibra tiene molto in considerazione il parere e l’esigenze dei suoi cari e così sarà anche questa volta; al centro della riflessione ci sarà il suo futuro: restare nel nuovo Milan di Gazidis o cercare un’altra strada? La risposta nel faccia a faccia con l’amministratore delegato rossonero rinviato a data da destinarsi, quando tutto si sarà calmato e Ibrahimovic sarà tornato, con le idee un po’ più chiare, dalla sua Svezia. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live