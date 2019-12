Ibrahimovic si ritira?

MILANO – Il Milan, nonostante i diversi rallentamenti e i dubbi che ne sono sorti negli ultimi giorni, non ha intenzione di dare un ultimatum a Ibrahimovic, ma è chiaro che non potrà aspettare all'infinito. Sempre che Ibra, comunque allettato dal voler essere di nuovo determinante al Milan, non decida per l'ipotesi ritiro.