Milan, Ibrahimovic no stop: terza gara in nove giorni

Milan, Ibrahimovic titolare

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Zlatan, nonostante i 38 anni, la gara disputata giovedì e i problemini al polpaccio avuti di recente, è una certezza tecnica e fisica e non sarà risparmiato. Per il Milan l’attaccante svedese è imprescindibile, anche perché, a dire il vero, non ci sono grosse alternative in rosa. Anche domani, dunque, Ibrahimovic sarà in campo a caccia della terza rete in campionato nella suo quinto match da titolare. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live