Milan, Ibra esulta otto anni dopo da più vecchio di tutti: i numeri

Milan, i numeri di Ibrahimovic

MILANO – Zlatan Ibrahimović, con il goal a Cagliari (a segno in ciascuna delle sue ultime cinque gare di campionato contro i sardi) ha ritrovato la via del gol in Serie A sette anni e 250 giorni dopo la sua precedente marcatura nella competizione (nel 2012 contro l'Inter) e con 38 anni e 100 giorni, Zlatan Ibrahimović è il marcatore più anziano di questo campionato. In generale, invece, Ibrahimović è il quinto marcatore più anziano nella storia del Milan in Serie A, dopo Costacurta, Maldini, Filippo Inzaghi e Liedholm.