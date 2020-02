Milan, i dettagli del presunto accordo (e penale) con Rangnick

Panchina del Milan a Rangnick?

MILANO – Stando a quanto riportato da L’Equipe, nota testata francese, Ralf Rangnick avrebbe già firmato il contratto che lo legherà al Milan a partire dalla prossima stagione con il ruolo di capo allenatore, al posto di Stefano Pioli, e contemporaneamente di direttore sportivo. Non solo: stando all’indiscrezione, ci sarebbe un accordo firmato con una penale già stabilita nel caso in cui non venisse rispettato. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live