Milan, i convocati di mister Pioli per la sfida alla Sampdoria

Milan, i convocati

MILANO – Al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello, Mister Pioli ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per Milan-Sampdoria, 18° giornata della Serie A 2019/20 in programma lunedì 6 gennaio alle 15.00 a San Siro. Tra i giocatori a disposizione, per la prima volta, spicca Zlatan Ibrahimović; assente, invece, Biglia. Questo l’elenco completo:

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina. DIFENSORI

Calabria, Caldara, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Romagnoli. CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá. ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Piątek, Suso.

