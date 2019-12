Milan, Haaland al Manchester Utd? Il padre: “Provateci ancora”

Milan, qualche speranza per Haaland

MILANO – Il futuro di Herling Haaland è ancora tutto da scrivere. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia di un arrivo a Manchester della punta classe 2000 del Salisburgo, ma… è tutto falso, come ha voluto precisare il padre del giovane attaccante attraverso una foto pubblicata su Instagram: “Prova ancora”, ha scritto Alfie Haaland al giornalista che ha firmato lo scoop. C’è ancora speranza, dunque, per il Milan? CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live