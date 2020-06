Milan, gli uomini di Rangnick: ecco da chi si ripartirà

Milan, gli uomini di Rangnick

MILANO – Il possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan cambierà diverse situazione all’interno del progetto rossonero, puntando, però, su alcune pedine già esistenti nella rosa milanista. Il limitato budget per il mercato, infatti, non permetterà grossissime rivoluzioni, a meno di cessioni illustri.

DIFESA – Davanti a Gigio Donnarumma, per il quale sarà fatta un’eccezione al tetto salariale degli ingaggi imposto da Gazidis, la linea a quattro sarà formata certamente da Theo Hernandez e dal capitano Alessio Romagnoli, con Andrea Conti destinato a restare e al quale sarà chiesta la propensione offensiva che lo contraddistingueva all’Atalanta. Nel 4-4-2 tipico di Rangnick Bennacer non avrebbe alcun problema a trovare una collocazione ideale; al suo fianco, però, potrebbe non esserci più Kessie, finito sul mercato.

Più avanti ancora ci sono Calhanoglu e Rafael Leao; il turco è tra i preferiti di Rangnick, mentre il portoghese risponde a pieno ai criteri del progetto dell'ex manager della Red Bull.