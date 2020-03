Oltre ad aver segnato la sua rete numero 60 con i colori rossoneri, per Zlatan Ibrahimovic la partita di domenica pomeriggio contro il Genoa è stato un appuntamento importante per un altro motivo. Il 38enne è stato infatti autore del suo primo centro tra le mura del Meazza in campionato dal clamoroso rientro a Milano avvenuto a fine dicembre.

Nel derby dello scorso 9 febbraio contro l’Inter Ibracadabra aveva segnato in casa dei cugini.