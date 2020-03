Milan-Genoa, la moviola del match di San Siro

Milan-Genoa, la moviola

MILANO – Buona direzione per Daniele Doveri in Milan-Genoa. Il fischietto romano, infatti, ha utilizzato un metro coerente sia da una parte che dall’altra, senza peccare di protagonismo. L’unico episodio da segnalare alla moviola è il raddoppio del Genoa al 42esimo, sul quale il Milan ha lamentato l’iniziale fuorigioco di Pandev; effettivamente il macedone è oltre la linea difensiva rossonera, ma l’arbitro ha valutato come una giocata il tocco di Gabbia che, ovviamente, rimette in gioco l’attaccante genoano. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live