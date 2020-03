Milan, Gazidis deve rilanciare il club

MILANO – Quarto e ultimo tema del rinnovamento del Milan in vista della prossima stagione è l’aspetto economico: Gazidis sta lavorando al rinnovo con Emirates, meno vantaggioso del precedente, ma rappresenterà il primo passo per far tornare appetibile il Diavolo.

