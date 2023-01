Milan ok nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia: 1-0 alla Fiorentina

“Il primo round è rossonero. Il Milan vince in trasferta l'andata dei Quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: decisivo il gol al 73' di Martina Piemonte, alla terza marcatura di questo 2023. Un successo importante, che avvantaggia la formazione di Ganz in vista della gara di ritorno che si giocherà al PUMA House of Football (7 o 8 febbraio). Prestazione positiva delle rossonere che, contro una formazione di alto livello (terza in classifica in Serie A), vincono con merito permettendosi di lasciare a riposo giocatrici importanti come Giuliani, Asllani e Mascarello, nel giorno del debutto da titolare di Aniek Nouwen”.