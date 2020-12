MILANO – Momenti d’ansia per il Milan Femminile dopo la positività della centrocampista della Juve e della nazionale danese Sofie Junge Pedersen. Proprio la Danimarca è stata l’ultima avversaria della Nazionale italiana femminile. Nel match di martedì erano tre le rossonere in campo: Giacinti, Fusetti e Bergamaschi. La Tucceri invece è rimasta in panchina salvaguardandosi da eventuali contatti di gioco.