Milan, ero mai visti: guardate che record!

Il Milan continua la sua marcia senza battute d’arresto e raggiunge un traguardo storico. Con quindici vittorie e otto pareggi nella stagione in corso, i rossoneri hanno toccato quota 23 partite consecutive senza sconfitte, eguagliando la terza striscia più lunga nella storia del club in Serie A.

Un risultato che fa rivivere i fasti del passato. L’ultima volta che il Diavolo aveva messo insieme una serie simile risale al periodo tra settembre 1992 e marzo 1993, in quella che sarebbe stata poi la stagione del secondo scudetto consecutivo sotto la guida di Fabio Capello.

Nella storia rossonera, solo due serie imbattute hanno fatto meglio: il record assoluto appartiene alla leggendaria squadra del 1991/92, capace di rimanere imbattuta per 34 giornate consecutive, mentre al secondo posto figura la striscia di 24 match tra dicembre 1950 e maggio 1951.

Ma c’è un altro dato che rende ancora più significativo questo momento: secondo le rilevazioni di Opta, il Milan vanta attualmente la serie aperta più lunga senza sconfitte tra tutti i club dei cinque maggiori campionati europei. Un primato che testimonia la solidità e la continuità di rendimento della squadra.

Ventitré partite senza perdere non sono frutto del caso, ma il risultato di un lavoro certosino che ha portato equilibrio e compattezza. Adesso la sfida è mantenere questo standard e magari provare a scalfire anche i record che ancora resistono nella bacheca rossonera.